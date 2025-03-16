Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 10. Tohum Takas Şenliği, Nilüfer Pancar Deposu’nda gerçekleştirildi. Nilüfer Pancar Deposu’nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz, geçmiş dönem Bursa milletvekili İlhan Demiröz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Şenlikte Bursa’nın yanı sıra İzmir, Eskişehir, Balıkesir ve Yalova gibi çevre illerden gelen belediyeler, dernekler ve vakıflar da stant açarak yöresel sebze ve meyve tohumlarını paylaştı.

30 yerel çeşitten 27 bin paket 250 tohum dağıtıldı

Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Tohum, yaşamın kaynağı ve tarımsal üretimin ilk halkasıdır. Geleceği ve yaşamı temsil eder. Bugün burada, kendi bostanlarımızda ürettiğimiz 30 yerel çeşitten 27 bin 250 paket tohumu, tohum gönüllülerine ulaştıracağız" dedi.

Şenliğin 10 yıl önce uluslararası tohum tekellerine karşı başlatıldığını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "Şenliğimiz; Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden gelen tohum gönüllüleri, tohum grup ve dernekleri, çiftçilerimiz ve tüm destek verenlerle güçlü bir yankı buluyor" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi olarak tarımın gelişmesi ve vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için önemli adımlar attıklarını da vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Tarım ve Kooperatifçilik Çalıştayı düzenleyerek bu konudaki yol haritamızı belirledik. Belediyemize ait arazilerde ahududu ve benzeri ürün denemeleri başlattık. Çiftçilerimize fide ve fidan destekleri veriyoruz. Kırsalda kooperatifleşmeye öncülük ediyoruz. Bütün bu çalışmalarda tek isteğimiz tarımda kalkınmaya katkı sağlamak. Çocuklarımıza ve insanlığa kurak ve verimsiz bir dünya bırakmak istemiyoruz. Bu yüzden yerel tohumlarımızı yaşatacak, doğayı ve gıda bağımsızlığını koruyacağız" ifadelerini kullandı.

"Nilüfer ziraat ve tarım kenti"

NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz, Nilüfer’in konut ve sanayi kenti olmasının yanı sıra bir ziraat ve tarım kenti olduğunu vurgulayarak, çocukların geleceği için yeşil alanları artırmak istediklerini belirtti. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın ise, "Tohum takası, endüstriyel tarım üretiminin bir parçası haline gelen dünya için önemli bir alternatif" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, ata tohumlarının korunmasının önemine değinerek, "Öz evlatları muhafaza etmek, korumak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bunları koruyarak iklim değişikliğine karşı mücadele edebilir, gelecek nesillerin sürdürülebilir tarım yapmasına imkan sağlarız" şeklinde konuştu.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey de Nilüfer Belediyesi’nin Tohum Takas Şenliği’nin Türkiye’de sayılı bir etkinlik olduğunu belirtti. Aybey, vatandaşların ithal iyidir algısından uzaklaşıp, yerli tohuma sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da konuşmasına, "Geçmişimizi geleceğimize taşıyan ve ürün çeşitliliğimizin korunmasına katkı sağlayan bu şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Şenliğin uzun yıllar devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tohum takası başladı. Tohum almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar istedikleri tohumları alırken, Başkan Şadi Özdemir de stantları ziyaret ederek dağıtılan tohumlar hakkında bilgi aldı.

Şenlik kapsamında Neyzen grubunun konserinin yanı sıra tohum ekimi, atık yağlardan sabun yapma ve bitki kolajı gibi çeşitli atölyeler de düzenlendi.