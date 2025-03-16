Ramazan ayında vatandaşların et tüketimini kolaylaştırmak amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satılan ucuz etlerin fiyatları sabitlenmişti. Ancak, bu etler Ramazan’ın ilk haftasında kasaplar ve restoranlar tarafından hızla alınınca reyonlar hızla boşaldı ve her müşteri için et alımına kota konuldu.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, kasaplar kota sınırını aşabilmek için ESK’dan beş kişiyle ayrı ayrı et alımı yapmaya başladı. Markette birkaç günde satılacak et, birkaç saat içinde tükenirken, tüketiciler yeterli et bulamamanın zorluğunu yaşadı ve ucuz ete ulaşamadılar.

Öte yandan, ESK’dan alınan ucuz etlerin kasaplar tarafından iki katı fiyatla satıldığı iddia edildi.

Kırmızı ette kilo sınırı getirilmişti

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere herkesin ucuz ete ulaşabilmesi için et satışlarında kişi başı 2 kilogram sınırı getirildiğini belirterek “Çünkü markette iki üç günde satılacak etin, birkaç saat içinde tükendiğine şahit oluyoruz. Etin marketlerimizde ucuz olduğunu gören bazı kasap ve restoran sahiplerinin, birkaç kişiyi markete göndererek reyondaki etlerin hepsini almaya çalıştığı oluyor. Mesela; beş kişi, bir arabayla marketin önüne geliyor ve ayrı ayrı ikişer kilogram et alıyor. Baktığınızda ayrı ayrı et alıyorlar ama et aynı yere gidiyor. Her vatandaşın ete ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak böyle olumsuz durumlar da mevcut. Market çalışanlarının da etin nereye ve kime gittiğini tespit etmesi mümkün değil” dedi.

“Stokçular arz talep dengesini bozuyor"

Tüketicilerin de etin uygun fiyatlı olduğunu görünce stok yaparak arz talep dengesini bozduğuna işaret eden Güzeldere “Biz ‘Her gün al, ucuz al’ diyoruz. Zira bu projede çok sayıda insanın emeği bulunuyor. Personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bu operasyon çok meşakkatli bir operasyon. Personelimiz karkas olarak tedariki sağlanan etleri kemiksiz yapıp hane halkına ucuz olarak ulaştırabilmek için gayret gösteriyor. Bu noktada hepimizin daha hassas ve adaletli yaklaşması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan sonuna kadar fiyatlar sabit

Faruk Güzeldere “ESK ile yaptığımız protokol çerçevesinde, ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gitmiştik. Uygulama, ramazan ayı sonuna kadar devam ediyor. Dernek üyesi yerel zincir marketlerde kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı et, 649 liradan biftek, 699 liradan antrikot ve dana pirzola satılıyor” ifadelerini kullandı.