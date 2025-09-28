Panayıra katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Renkleriyle, müzikleriyle ve gelenekleriyle adeta bir kültür şölenine dönüşen bu özel buluşma; birlik, beraberlik ve dayanışmamızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. Kardeşliğin ve dostluğun en içten şekilde hissedildiği bu panayırda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bursa’mızda Balkan kültürünü yaşatan ve onu gelecek nesillere aktaran tüm hemşehrilerimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ