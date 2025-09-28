Gram altın sabah saatlerinde 5 bin 144 liradan alınıp 5 bin 202 liradan satışa sunuluyor. 22 ayar bileziğin gramı 4 bin 702 liradan alınırken, satış fiyatı 4 bin 907 lira seviyesinde. 14 ayar altının gramı ise 2 bin 835 liradan alınıp 3 bin 871 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 8 bin 427 liradan alıcı bulurken satışta 8 bin 480 liradan işlem görüyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 8 bin 324, satış fiyatı ise 8 bin 392 lira. Yarım altın 16 bin 855 liradan alınırken 16 bin 970 liradan satılıyor. Tam altında ise alış 33 bin 606, satış ise 33 bin 811 lira olarak kaydedildi.