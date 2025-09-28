Gram altın sabah saatlerinde 5 bin 144 liradan alınıp 5 bin 202 liradan satışa sunuluyor. 22 ayar bileziğin gramı 4 bin 702 liradan alınırken, satış fiyatı 4 bin 907 lira seviyesinde. 14 ayar altının gramı ise 2 bin 835 liradan alınıp 3 bin 871 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 8 bin 427 liradan alıcı bulurken satışta 8 bin 480 liradan işlem görüyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 8 bin 324, satış fiyatı ise 8 bin 392 lira. Yarım altın 16 bin 855 liradan alınırken 16 bin 970 liradan satılıyor. Tam altında ise alış 33 bin 606, satış ise 33 bin 811 lira olarak kaydedildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ