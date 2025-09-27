Kaza, saat 21.45 sıralarında, Bursa-Balıkesir kara yolunun Yolağzı kavşağı mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Murat D. (19) yönetimindeki 16 V 2821 plakalı otomobil Balıkesir yönüne seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Murat D., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA