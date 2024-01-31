Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcileri arasında yer alan Aşık Veysel, Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen konserle anıldı. Oda Orkestrası eşliğinde sahne alan Nida Ateş, büyük halk ozanının türkülerini seslendirdi.

Düzenlediği etkinliklerle kentin kültür sanat yaşamını zenginleştiren Nilüfer Belediyesi, Türkiye’nin önemli değerlerinden Aşık Veysel’i, özel bir konser ile andı. Sanatçı Nida Ateş, Oda Orkestrası eşliğindeki ‘Ben Giderim Adım Kalır Aşık Veysel Türküleri” konserinde Aşık Veysel’in unutulmaz eserlerini seslendirdi. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen konsere türküseverler büyük ilgi gösterdi. Salonun tamamen dolduğu programı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte izledi.

Orkestra düzenlemelerini Ozan Sarı’nın yaptığı programda Nida Ateş, Aşık Veysel’in ‘Gönül Sana Nasihatım’, ‘Kara Toprak’, ‘Seherde Ağlayan Bülbül’, ‘Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana’, ‘Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada’ başta olmak üzere birçok parçasını icra etti. Ateş, konseri Aşık Veysel’in akıllara kazınan eseri ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ile tamamladı.

Salonu dolduranlardan büyük alkış alan Nida Ateş, Nilüfer Belediyesi’ne ve Başkan Turgay Erdem’e teşekkür ederek “Nilüfer Belediyesi’nde konser vermek büyük rahatlık. Böyle gitmesi en büyük umudumuz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Aşık Veysel’in güzel ezgilerini seslendiren Ateş’e ve orkestraya teşekkür ederek “Çok güzel bir geceydi. Aşık Veysel’in eserleriyle güzel bir yolculuk yaptık oldu” dedi.