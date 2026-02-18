Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik yaklaşımı doğrultusunda bu Ramazan’da da ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Belediye, iftar organizasyonları ve erzak kolisi yardımlarıyla Ramazan ayındaki dayanışmayı güçlendiriyor.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı destekleri kapsamında bu ay da ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi desteği sağlıyor. Belediyeye başvuran veya muhtarlıklar aracılığıyla tespit edilen ailelere yönelik erzak kolisi dağıtımı başladı.

Erzak kolilerinde temel gıda ihtiyaçlarının yanı sıra Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla yerel üreticiden alınan ürünler de yer alıyor. Hazırlanan paketlerde toz şeker, çay, zeytin, ayçiçeği yağı, domates salçası, tarhana, erişte, tuz, buğday unu, fasulye, kırmızı mercimek, bulgur, osmancık pirinci, yeşil mercimek ve nohut bulunuyor.

İftar yemeği dağıtılacak

Nilüfer Belediyesi, erzak dağıtımının yanı sıra iftar yemeği de dağıtacak. Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde hazırlanan günlük 400 kişilik iftar yemeği, ihtiyaç sahibi ailelere sunulacak. Koza Kütüphane Nilbel Kafe'de de Tophane Kulübü iş birliğiyle her gün 500 öğrenciye iftar yemeği ikramı gerçekleştirilecek.

Nilüfer'de kimse kendisini yalnız hissetmiyor

Şadi Özdemir, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğine dikkat çekerek, Nilüfer’de hiç kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalıştıklarını ifade etti. Özdemir, “Paylaştıkça artan bereketin huzurunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.