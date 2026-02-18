Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen 17 yeni ambulans düzenlenen törenle hizmete alındı. Acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vakalara müdahale süresini kısaltmak amacıyla gönderilen ambulanslar, Ankara’dan getirilerek Bursa’da filoya dahil edildi.

Toplam 17 ambulansın 3’ünün İnegöl ilçesine verilmesiyle birlikte ilçedeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında önemli ölçüde rahatlama sağlandı.

İnegöl’de görev yapacak sıfır kilometre ambulansı teslim alan sağlık ekipleri, aracın hayırlı olması ve kazasız belasız hizmet vermesi temennisiyle küçükbaş kurban kesti. Ambulans önünde yapılan kesimin ardından ekipler dua etti.

Yeni ambulansların, ilçede özellikle kırsal mahalleler başta olmak üzere acil vakalara daha hızlı müdahale edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.