21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla, Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nde özel bir etkinlik düzenlendi. Hafif ve orta evre Alzheimer hastalarına hizmet sunan merkezde, hasta yakınları ve konukların katılımıyla anlamlı bir buluşma gerçekleşti.

Etkinliğe; Uluslararası Lions Kulüpleri Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Zafer Ekici, Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar, Lions temsilcileri ve hasta yakınları katılım sağladı. Konuk evi sakinleri ise yıl boyunca öğrendikleri şarkıları seslendirerek yeteneklerini sergiledi.

“HİZMET KALİTESİYLE BURSA’DA İLK SIRADA”

Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar, konuk evinin temel atma sürecinden bu yana projede aktif olarak yer aldığını belirtti. Merkezin, Bursa’daki Alzheimer hasta bakım hizmetlerinde kalite açısından ön sıralarda yer aldığını vurgulayan Bakar, bu tür bir kurumu işletmenin büyük özveri, sabır ve dikkat gerektirdiğine dikkat çekti. Ayrıca, merkezin bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Uluslararası Lions Kulüpleri Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Zafer Ekici ise merkezin her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti. Alzheimer hastalarının temel ihtiyaçlarını karşılamak, hastalığın seyrini yavaşlatmak ve hasta yakınlarına destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ekici, tüm bu süreçlerin özveriyle gerçekleştirildiğini dile getirdi. Merkezde görev yapan ekibe teşekkür eden Ekici, konuşmasını “Yolumuz iyilik olsun” sözleriyle tamamladı.

MÜZİK VE DANSLA MORAL BULDULAR

Konuşmaların ardından konuk evi sakinleri, personel ve Lions dernekleri temsilcilerinden oluşan koro sahne aldı. Katılımcılar koronun şarkılarına alkışlarla eşlik etti. Sonrasında Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleri eşliğinde konuk evi sakinleri dans ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliğin sonunda pasta kesimi gerçekleştirilirken, konuklar Alzheimer hastalarının el emekleriyle ürettikleri ürünlerin yer aldığı sergiyi gezme fırsatı buldu.