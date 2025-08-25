Nilüfer Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğinde düzenlenen “14 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi” tamamlandı. Yenigün Tenis Akademisi’nde gerçekleştirilen turnuvaya yaklaşık 160 sporcu katıldı. Yoğun rekabetin yaşandığı maçlarda genç tenisçiler, sergiledikleri performansla göz doldurdu.





Müsabakalar sonrası düzenlenen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan katıldı. Törende konuşan Başkan Şadi Özdemir, tüm sporculara hayatlarında başarılar diledi. Centilmenlik çerçevesinde güzel müsabakaların yapıldığını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Yarışacaksınız. Bazen sonucu istediğiniz gibi olacak. Bazen istediğiniz gibi olmayacak. Unutmayacağız ki çalışanların büyük başarılara imza atma ihtimali var. Çalışmayanların başarma ihtimali yok. O nedenle çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Hayatın çok başındasınız. Gelecekte bizi uluslar arası arenalarda temsil edeceğinize inanıyorum. Bu ortamı sağlayan ve organizasyona imza atanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Maçların ardından tek kadınlar kategorisinde birincilik Alin Serra Sever’in, finalistlik ise Irmak Özdemir’in oldu; çift kadınlarda ise birinciliği Irmak Özdemir ve Ela Uysal, finalistliği Asi Derin Eren ile Eda Güven kazandı. Tek erkeklerde birinci Kerem Bozkurt, finalisti Adnan Ömer Orcan olurken, çift erkeklerde şampiyonluk Kayra Aydın ve Efe Kip’in, finalistlik ise Kerem Yıldırak ve Mehmet Doruk Şahin’in oldu.

Başarılı sporculara ödülleri, Başkan Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Meclis Üyesi Demirhan Aslan tarafından verildi.