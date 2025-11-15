Kamu kurum ve kuruluşlarının kapalı alanlarında tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi amacıyla kurum temsilcilerine yönelik eğitim düzenledi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek ve kamu kurumlarının kapalı alanlarında tütün ürünü tüketilmesine dair yaptırımların uygulanabilirliğinin arttırılabilmesi amacıyla kamu kuruluşlarından temsilcilere güncelleme eğitimi düzenledi. Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın da katıldığı eğitimde, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İrfan Oğuz’un yanı sıra kamu kurumlarında tütün kullanımına karşı idari yaptırım yetkisi bulunan personeller de yer aldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, son yıllarda tütün kullanımı ve dumansız hava sahası ile ilgili ciddi bir mesafe kat edildiğini söyledi. Her vatandaşın tütün kullanımının zararlarına karşı bilinçli olması gerektiğini ifade eden Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde son yıllarda tütün kullanımı ile mücadele edilmesi için bir ortam oluşturuldu. Tütün kullanımının zararlarını ailemize, iş arkadaşlarımıza, çevremize, bulunduğumuz her ortamda anlatmalıyız. Bu konuyu gündemden hiç düşürmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim çalışmasına katılan personellerin çalıştıkları kamu kurumlarında tütün kullanımının zararları hakkında farkındalık oluşturmasını beklediklerini dile getiren Doğan, kamu kurumlarının bu konuda toplumsal duyarlılık göstererek tütün kullanımı ile mücadelede topluma da ön ayak olmasını beklediklerini dile getirdi.