Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirilen “Sağlık Buluşmaları” kapsamında, “COVID-19 Pandemisi ve Sağlık: Etkiler, Deneyimler ve Pandemi Şehitlerimiz” başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Programda, dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci bilimsel veriler ve toplumsal yansımalarıyla değerlendirildi.



Prof. Dr. Harun Ağca, Prof. Dr. Ali Asan ve Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen’in konuşmacı olarak katıldığı programda, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel acil durum ilan edilen sürecin detayları aktarıldı. Uzmanlar; virüsün bulaş özellikleri, hastalığın klinik seyri ve ortaya çıkan komplikasyonlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlikte, pandeminin yalnızca bir sağlık sorunu olmadığı; sağlık sistemlerinde yarattığı yoğunluğun yanı sıra uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi uygulamalarla sosyal ve ekonomik yaşamda kalıcı etkiler bıraktığı dile getirildi. Salgınla mücadelede önemli bir dönüm noktası olan mRNA teknolojisi ve aşıların rolüne dikkat çekilirken, antiviral ilaçlar ile destekleyici tedavi yöntemlerinin hastalık yönetimindeki katkıları da ele alındı.

Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

Programda ayrıca hem Türkiye’de hem de dünyada salgınla mücadelenin ön saflarında yer alırken yaşamını yitiren hekimler ve tüm sağlık personeli, gösterdikleri büyük fedakârlıklara dikkat çekilerek, saygı ve minnetle anıldı.