Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine mahallenin beş farklı noktasında kurulan mobil uygulama noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde mahalleye giriş yapan araçlar tek tek kontrol edildi.



Daha önce Bursa'nın farklı eğlence mekanları ve kafelerin bulunduğu bölgelerde denetimlerde yakalanan ve "piyasacı" olarak bilinen sürücülerin bu kez Millet Mahallesi'ne akın ettiği, ancak burada da polis ekiplerinin uygulamasına takıldığı görüldü.



Denetimlerde özellikle akşam saatlerinde mahalleye gelerek "piyasa" yaptığı öne sürülen araçlar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Abartı egzoz kullanarak gürültü kirliliğine neden olan ve araçlarında yüksek sesle müzik yayını yapan sürücüler hedef alındı. Ayrıca hatalı park yaparak trafik akışını olumsuz etkileyen araçlara da işlem uygulandı.



Yapılan kontrollerde çok sayıda araç ve sürücü denetlenirken, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı sürücülere idari para cezası kesildi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların farklı noktalarda devam edeceği belirtildi.