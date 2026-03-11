İl genelinde yürütülen istihbari çalışmaların ardından belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, merkez ve ilçelerde önceden tespit edilen çok sayıda ev, iş yeri ve araca geçtiğimiz hafta farklı günlerde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Aramalarda; 2 bin 356 adet Lyrica hap, 3,5 kilogram esrar, 70 kök kenevir bitkisi, 350 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, 60 adet Captagon hap, 40 adet ecstasy hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, olaylarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.