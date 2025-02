Ramazan öncesinde Nilüfer’deki ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi vermeye başlayan Nilüfer Belediyesi, 1-29 Mart tarihleri arasında da her gün Aşevi’ndeki iftar sofrasında vatandaşları ağırlayacak.



Nilüfer Belediyesi, örnek sosyal belediyecilik anlayışını Ramazan ayı boyunca da sürdürecek. Bu kapsamda Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere, temel gıda maddelerinden oluşan Ramazan erzak kolileri ulaştırılmaya başlandı. Temel gıda ürünlerinin yer aldığı kolide; toz şeker, çay, zeytin, ayçiçeği yağı, domates salçası, tarhana, erişte, tuz, buğday unu, fasulye, kırmızı mercimek, bulgur, pirinç, yeşil mercimek ve nohut bulunuyor. Bu koliler, belirlenen takvime göre Nilüfer’in 64 mahallesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.



İftar sofrası aşevinde kuruluyor

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği ikramında da bulunacak. Üçevler Mahallesi Tanay Caddesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi’nde her gün 4 çeşitten oluşan 300 kişilik iftar yemeği dağıtılacak. Ayrıca, Görükle’deki Nilbel Kafe’de de üniversite öğrencilerine yönelik her gün 350 kişilik iftar yemeği verilecek.

Vatandaşlarımızın yanındayız

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmak, onlara destek olmak bizim için çok önemli. Bu nedenle, her yıl olduğu gibi bu yıl da desteklerimizi sürdüreceğiz. Aşevimizdeki iftara vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.