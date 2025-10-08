Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Sosyal Bilimler Öğrenmeye Nereden Başlamalı” seminer dizisi, Nilüfer Pancar Deposu’nda başladı. Doç. Dr. Levent Ünsaldı, programın amacının sosyal bilimlerde sıkça tartışılan ancak yeterince okunmayan klasik eserler ile çağdaş düşünürleri ele almak olduğunu belirtti.

Seminerde, ortaya konan çalışmanın yalnızca nihai bir ürün olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Ünsaldı, asıl önemli olanın bu ürünü ortaya çıkaran yöntem ve çalışma biçimini kavramak olduğunu ifade etti. “Nasıl yapmışlar?” sorusunun, bir metni özetlemekten ya da yorumlamaktan çok daha değerli olduğunu vurguladı.

Bourdieu’nun “Ayrım” kitabının hem nicel, hem de etnografik çalışmaları içerdiğini belirten Ünsaldı, bu da nesnenin inşa edilme biçiminin kullanılan teknikleri belirlediğini aktardı. Bourdieu’nün usulünü aktarırken “Sosyoloji Zanaatı” kitabında belirtilen üçlü epistemolojik hiyerarşiye dikkat çeken Ünsaldı, “Kopuş”, “İnşa” ve “Sınama” kavramlarından bahsetti.

“Kopuş”un toplumsal kanaat, inanç ve temsillerden tamamen uzaklaşma, kuşku duyma gerekliliği olduğunu anlatan Ünsaldı, bu, sosyolojik bilginin önündeki engellerden arınmayı amaçlayan pozitivist bir tarafı temsil ettiğini söyledi. “İnşa”yı nesnenin kavramsal ve teorik bir dairede yeniden inşa edilmesi olarak aktaran Ünsaldı, araştırmanın ön cevaplar ve sorular üzerinden tümdengelimci bir tavırla yürütülmesi şeklinde değerlendirdi. Ünsaldı, “Sınama”yı öne sürülen hipotezlerin ve teorinin sahada test edilmesi olarak belirterek, yanlışlamanın olumlu bir şey olduğunu, teorinin yeniden gözden geçirilmesine ve inşa edilmesine imkan tanıdığını ifade etti.



Doç. Dr. Levent Ünsaldı, bilimsel araştırmanın amacının sadece veri veya bulgu toplamak olmadığını, asıl önemli olanın teorik sorgulama ve geliştirilen kavramlar olduğunu ifade etti. Yoğun ilgiyle takip edilen program, katılımcıların sorularıyla son buldu ve seminerin ilk oturumu tamamlandı.