Adem Çağlayan’ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışına giren yeşil-beyazlı yönetim, yapılan görüşmeler sonucunda Tahsin Tam ile anlaşmaya vardı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmanın ardından, 56 yaşındaki teknik adamla yapılan anlaşma kamuoyuna açıklandı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama da şöyle:

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Tahsin Tam ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Tahsin Tam ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.