Bursa'nın teknoloji ve inovasyon merkezi ULUTEK Teknopark tarafından, bölgede faaliyet gösteren firmalar arasında yeni iş birlikleri oluşturmak amacıyla düzenlenen ULUTEK Teknoloji Sahnesi programı, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden kentin ulaşım altyapısını yöneten BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli ile teknopark bünyesindeki firmaların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, toplu taşıma sistemlerinin dijitalleşmesi, verimliliğin artırılması ve yerel çözüm ortaklıklarının güçlendirilmesi üzerinde duruldu; ulaşımda dijital dönüşüm ve optimizasyon odaklı proje fikirleri ve iş birliği modelleri değerlendirildi.

Şehir için çözüm üreten bir teknoloji ekosistemi

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Bursa'nın ulaşımda dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Karagöz, "ULUTEK olarak şehrimizin her alanda teknolojiden maksimum düzeyde yararlanmasını hedefliyoruz. BURULAŞ'ın ulaşımdaki dijital dönüşüm vizyonu, bizim yenilikçi teknoloji ekosistemimizle örtüşüyor. Buradaki firmalarımız, akıllı şehir uygulamalarından veri analitiğine, yapay zekâdan optimizasyon sistemlerine kadar pek çok alanda çözüm sunabilecek kapasitede." dedi.

ULUTEK'te yer alan firmaların birçok farklı alanda geliştirdiği projelerin, Bursa'nın ulaşım sisteminde verimliliği artırabileceğini belirten Karagöz, "Teknoparkımızda geliştirilen fikirlerin şehrimizin altyapısına katkı sunması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Sayın Fahrettin Beşli ve BURULAŞ heyetine bu konuda gösterdiği iş birliği yaklaşımı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bursa'nın problemlerini Bursa çözmeli"

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, bilişim teknolojilerinin şehir içi ulaşımda en büyük çözüm kaynağı olacağına dikkat çekti. Beşli, "Teknolojinin ve bilimin gücüne inanıyoruz. Bursa'nın ulaşımını daha verimli hale getirmek için doğru hizmeti, doğru teknolojilerle sunmak büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, Bursa'daki akademik birikim ve teknopark ekosistemiyle birlikte iyileştirmelerimizi yapabileceğimize inanıyoruz. Bursa'nın problemlerini Bursa içerisinde çözmeliyiz. Ulaşımda optimizasyon ve iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız kapsamında yerel firmalarımızın büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum" dedi.