20 bini aşkın öğrencinin 19 farklı branşta yarıştığı organizasyonun ardından, emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Şenliklere Türkiye’nin dört bir yanından ve kardeş şehirlerden öğrenciler katıldı. Genç sporcular, mücadele ruhunun yanında dostluk ve dayanışma örnekleri sergiledi.

Organizasyonun sorunsuz yürütülmesinde görev alan okul müdürleri, branş koordinatörleri ve komite üyeleri için teşekkür yemeği düzenlendi. Podyum Davet’teki programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, akademisyenler ve ilçe milli eğitim yetkilileri de katıldı.

Şadi Özdemir, 166 okuldan gelen 20 binin üzerindeki öğrencinin 19 branşta yarıştığını belirterek, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Gecenin sonunda, organizasyona katkı sağlayan 96 kişiye plaket takdim edildi.