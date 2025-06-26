Bu düzenlemeler, otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışlarını ve stokçuluğu önlemek, adil ve rekabetçi bir piyasa sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Mevcut kurallara göre, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi aşmadan satış yapılması yasak. Ayrıca, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde ilan edilmesi de engelleniyor. Daha önce bu kuralların geçerlilik süresi 1 Temmuz 2025’e kadar uzatılmıştı.

Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, 6 ay-6 bin kilometre kuralını ihlal eden bayilere ve galerilere yaklaşık 53 milyon lira, ilan kısıtlamasına uymayan kişi ve işletmelere ise yaklaşık 93 milyon lira para cezası kesildi. Yapılan analizlerde bu kuralların fiyat dalgalanmalarını ve tüketici mağduriyetlerini azaltmada etkili olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, ikinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahibi işletmelerin uygulamaları devam ederken, belge olmadan bir takvim yılında üç veya daha fazla ikinci el araç satan gerçek ve tüzel kişiler de denetim kapsamına alınacak. Noterlikler de bu satışların önlenmesi için görev yapmaya devam edecek.

Ticaret Bakanlığı, piyasa istikrarını sağlamak ve tüketici haklarını korumak için mevzuat çalışmalarını sürdüreceğini, gerekirse ek tedbirler alınacağını belirtti.