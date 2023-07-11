Bilim Agroekolojik Uygulama Topluluğu Tohum Takas Etkinliği’nde 19 ülkeden getirilen yüzlerce tohum çeşidi, Nilüfer’de meraklıları ile buluşturuldu. Etkinlikte, farklı ülkelerden getirilen yaklaşık 7 bin paket yerel tohum takas edildi.

Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’ndeki Agroekoloji Uygulamaları Forumu programı çerçevesinde Bilim Agroekolojik Uygulama Topluluğu Tohum Takas Etkinliği yapıldı. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen programa 19 farklı ülkeden gelen katılımcılar, ülkelerine ait yerel tohumları sergileme imkanı buldu. Kurulan stantta yüzlerce yerel tohum, konuklar tarafından ilgiyle incelendi.

Programla ilgili bilgi veren Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü ve EKODER Başkanı Arca Atay, her ülkenin kendisine ait yerel tohumları getirdiklerini söyledi. Domates, biber, bamya, kabak, nohut başta olmak üzere üzere 10 çeşit tohumu ev sahibi olarak sergilediklerini anlatan Atay, yurt dışından gelenlerle yüzlerce yeni çeşidin burada yer aldığını ve yaklaşık 7 bin paket tohumun takas edildiğini açıkladı. Agroekoloji denince biyoçeşitliliğin öne çıktığını vurgulayan Atay, çok büyük yerel çeşitliliğin burada yer aldığını kaydetti.

Forum sırasında yapılan konuşmalardan her ülkenin iklim değişikliği ve kuraklığa karşı bir takım çabalar içinde olduklarının da altını çizen Atay, “Özellikle tarımsal üretimlerini, kuraklığa uygun hale getirmek için bir takım yeni çeşitler bulmak veya eski çeşitleri kuraklığa uygun hale getirmek üzere çalışmalar yapıyorlar. Kurumların bir kısmı kendi ülkelerindeki üniversitelerle bilimsel olarak çalışıyor” diye konuştu.

Nilüfer’de 13 Temmuz’a kadar sürecek olan Agroekoloji Uygulamaları Forumu’na Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, İran, Kazakistan, İtalya, Kosova, Sırbistan, Tacikistan, Ukrayna gibi toplam 19 ülkeden gıda üretimiyle ilişkili 50’yi aşkın sivil toplum örgütlerinin üye ve temsilcisi katılıyor. Atölye çalışmalarının da yapıldığı programın ilerleyen bölümlerinde Nilüfer’deki agroekoloji ile ilgili farklı örnekler de gösterilecek.