Nilüfer Belediyesi, yeni yıla girerken Cumhuriyet Meydanı’nı festival alanına dönüştürüyor. 19 Aralık’ta başlayacak olan Nilüfer Yeni Yıl Festivali, yıl sonuna kadar renkli etkinliklerle devam edecek.

Festival kapsamında kurulacak alışveriş stantlarından ziyaretçiler hediyelik eşyalar ve el emeği ürünleri inceleme fırsatı bulurken, sokak lezzetleri stantlarında ise farklı lezzetleri tadacak. Festival süresince düzenlenecek olan konserler ve DJ performansları, katılımcılara müzik dolu anlar yaşatacak.

Sokak gösterileri, buz pateni alanı ve sürpriz etkinliklerle renklenecek festivalde, her yaştan vatandaş yeni yıl coşkusunu birlikte yaşayacak.