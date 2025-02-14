Nilüfer Belediyesi, hayırsever desteğiyle ilçeye yeni bir kreş kazandırdı. İhsaniye Mahallesi’nde 1.500 metrekarelik alana kurulan ve iki kattan oluşan Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi, 3 Şubat 2025 itibarıyla hizmet vermeye başladı. 25 personelle faaliyet gösteren kreş, 176 öğrenci kapasitesiyle ilçedeki en büyük kreş olma özelliğini taşıyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde çocukları kabul etmeye başlayan kreşte, eğitim yılı sona erdikten sonra yaz okulu da düzenlenecek. 3-6 yaş arası çocukların kabul edildiği kurumda, İngilizce, müzik ve görsel sanatlar gibi branş dersleri veriliyor. İlerleyen dönemde belediyenin imkanları doğrultusunda yeni branş derslerinin eklenmesi planlanıyor.

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla sınıflar ve koridorlar, eğitim materyalleri ve yapılandırılmış oyun alanları ile donatıldı. 16 kişilik sınıf kontenjanıyla eğitim verilen kreşte, çocukların oyun oynayarak vakit geçirebileceği geniş bir bahçe de bulunuyor. Nilüfer Belediyesi, Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi başta olmak üzere yeni açılacak kreşlerde, çocukların bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen bütüncül bir eğitim modeli sunmayı hedefliyor.



Kreşleri, yalnızca çocukların eğitimi için değil, kadınların iş ve sosyal hayatlarına özgürce devam edebilmeleri için de oldukça önemsediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Biz kreşleri kadınlarımızın özgürlüğü olarak ta görüyoruz. "Siz iş hayatlarınızı terk etmeyin biz çocuklarınıza bakacağız" demek istiyoruz. Hedefimiz 25 kreşle kendi dönemimizi tamamlamak. Bu üçüncü kreşi açmış olduk. Yine çok yakın bir zamanda bütün projeleri bitmiş 3 yeni kreşin daha temelini atıyoruz. Onları da bir dahaki öğretim yılı başına yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları da devreye aldığımızda bu yılın sonunda 6 kreşimiz olmuş olacak. Toplamda 25 kreş hedefliyoruz" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin kreş ve gündüz bakımevlerinin, okul öncesi eğitimde araştırmaya, keşfetmeye, üretmeye, sorgulamaya ve paylaşmaya fırsat sunan bir anlayışa sahip olduğuna da vurgu yapan Özdemir, "Amacımız çocukların gelişimini çok yönlü destekleyebilmek için çağdaş ve güncel bir eğitim programı sunmak. 176 çocuk kapasiteli bir kreş burası. 11 sınıftan oluşuyor. Bu kreş, Nilüfer'in en güzel kreşi oldu. Akıllı tahtalarıyla, modern yapısıyla, ferah ortamlarıyla, çok amaçlı salonu, görsel sanatlar salonu, müzik salonuyla bir çok yönden baktığınızda en güzel kreş burası oldu diyebilirim" dedi.



Kreş yapımı için 3 yeni protokol daha imzalandıklarının bilgisini veren Başkan Özdemir, "Bu kapsamda Minareliçavuş, Dumlupınar ve Balkan mahallelerinde hayırseverlerin desteğiyle 3 yeni kreş daha inşa edeceğiz. Böylelikle belediye bünyemizdeki kreş sayısı 6'ya çıkacak. Hedefimiz görev yaptığımız süre içerisinde 5 yılda 25 kreşi Nilüfer'imize kazandırmak" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde şimdiye kadar Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ve Gündüz Bakımevi ile Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi ve Gündüz Bakımevi olmak üzere 2 kreş hizmet vermekteydi. Burak Berk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nin 92, Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nin ise 48 öğrenci kapasitesi bulunuyor.