CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve parti üyelerinin eşlik ettiği programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mobilyacı esnaflarını tek tek ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında, Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han yaptığı konuşmada, işletmelerinin gelişimi hakkında bilgiler verdi. Han, "Biz hepimiz üreticiyiz, anayasamızın 1. Maddesi gibi kural koyduk başkanım. Aşağıda bütün mağazalarımızın üretici olma özelliği var. Üretici olmaz ise burada mağaza işletme şansı yok ama mülk sahibi olabiliyor. 2015 yılında biz kurulduk, faaliyete geçtik aslında 2010 yılında kooperatifimizi kurduk. Ama 2015 yılında açılışımızı yaptık. Daha sonra talep arttı başkanım B etabını yapma gereği hissettik. Şu anda A ve B etabı olmak üzere toplam 325 firmayla temsil ediyoruz. 140 tane ortağımız var. Bu anlamda İnegöl mobilya üretiminin yüzde 60’ını biz karşılıyoruz, bizim yönetimimiz karşılıyor. Mobilya ihracatımızın da yüzde 55’ini sağlıyoruz. Yüzde 100 doluluk oranımız var çok şükür. Gurur duyuyoruz. Herhangi bir kuruma, kuruluşa borcumuz yok. Gerek emlak vergisi olsun gerek vergi dairesi olsun hiçbir kuruma borcumuz yok." şeklinde konuştu.

Han, ayrıca uluslararası işbirlikleri ve destekler konusunda da önemli bilgiler verdi. "En son Amerika’dan ve değişik ülkelerden heyet getirdik, faydalı bir iş görüşmesi oldu. Görüşmeler yaptık. Ülkede kooperatif olarak bakanlıktan destek alan en değerli kuruluşlardan bir tanesiyiz. Geçen sene 10 milyon dolara yakın yurt dışına heyet getirme ve yurt dışına heyet götürme anlamında ciddi destek aldık. O desteklerimizi artırarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşma yapan Başkan Bozbey, İnegöl’deki mobilya sektörünün önemine değindi. Bozbey, "325 firmanın olması aynı zamanda da aslında mobilya AVM denilince bir nevi burası aslında sürekli fuar. 365 gün fuar özelliğini taşıyan bir alan. Her ne kadar İnegöl’deki diğer firmaların bir kısmı dışarıda kalsa da önemli bir hizmet olmuş. Ben hem kooperatife hem de gerçekten bu konuda katkı sağlayanlara teşekkür ederim. İnegöl’ünde buna ihtiyacı vardı. Belki diğer dışarda kalan firmalarında yine aynı şekilde 3. Etabında kalıcı bir fuar alanına gelip hem burada hem de ürettikleri alanda ürettiklerini pazarlama ve ihracat yapma anahtarına da kavuşurlar. Önemli bir şey çünkü yine yapılan araştırmalarda İnegöl’de işsizlik oranı diğer ilçelerimize göre çok daha düşük. Demek ki İnegöl’de iş konusunda çok önemli bir ilerleme kaydedilmiş. İhracat konusunda mobilya ihracatında zaten hemen hemen önder ilçelerden bir tanesi. Hakikaten şu anda da yapmış olduğu ihracatla da Bursa ekonomisine katkı sağlıyor. Teşekkür ederiz işletmenize de." dedi.

Bozbey, İnegöl’deki hava kirliliği konusuna da değinerek, "Bir taraftan da tabi İnegöl halkının çok fazla şikayet ettiği konulardan bir tanesi bazı örnekleri de var. Bunları da biz büyükşehir olarak takip ediyoruz ancak hava kirliliği konusunda işletmecilerle birlikte ortak karar zorunluluğumuz da var. Neticede her ne kadar biz büyükşehir belediyesi olarak hava kirliliğini önlemek konusunda bilgilerimizi ve şu ana kadar olan tüm potansiyelimizi kullansak dahi neticede bakanlığın bu konudaki hassasiyeti çok önemli. Yapmış olduğumuz çalışmada İnegöl’deki hava kirliliğinin boyutu çok fazla olduğu ve Bursa’daki 17 ilçemizde birinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Burada iş dünyası isterse hava da temiz olur, derelerde temiz olur, çok net. Yani ben bunu üzerine basa basa söylüyorum. İş dünyası isterse hava da temiz olur, derelerimizde temizlenir. Onun için duyarlı olanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.