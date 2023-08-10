Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Yasin Çimciler, Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Milli Takım formasıyla önemli bir derece elde etti. J1-90 kilogramda tatamiye çıkan Çimciler, Gürcü rakibini yenerek bu yıl da Avrupa üçüncüsü oldu.

Ulusal ve uluslararası turnuvalara başarılarıyla damga vuran Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nün (GESK) sporcuları, Milli Takım’daki performanslarıyla da gururlandırıyor. Nilüfer Belediyesi GESK’in sporcusu Yasin Çimciler, Hollanda’nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası’na Milli Takım formasıyla katıldı. J1-90 kilogramda tatamiye çıkan Yasin Çimciler, rakiplerini mağlup ederek şampiyonanın üçüncülük maçında Gürcü rakibi Giorgi Beridze ile eşleşti. Gürcü rakibini de mağlup eden Yasin Çimciler, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Geçen yılın ardından bu yıl da Avrupa üçüncülüğü elde eden Yasin Çimciler, başarısıyla gururlandırdı.

Nilüfer Belediyesi GESK sporcusu Yasin Çimciler, 20 Ağustos’ta İngiltere’de gerçekleştirilecek Dünya Oyunları’nda da kürsüye çıkarak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na katılmayı hedefliyor.