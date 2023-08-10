Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte Sakarya Valiliği’ne atanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, veda ziyaretleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 57 ile yeni vali atandı. Manisa Valiliği görevini yürüten Vali Yaşar Karadeniz de Sakarya Valiliği görevine atandı.

Yapılan atama kararının ardından Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Funda Solak, Ergün Aksoy ve Metin Memiş, Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da bulundu.

Başkan Cengiz Ergün, Vali Karadeniz’e görev süresi boyunca Manisa’ya yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Ergün ziyarette Vali Karadeniz’e yeni görev yerinde başarılar dileyerek, 3 yıllık süre içinde istişarelerle hizmetleri hep yapmaya çalıştıklarını ve güzel anılar, duygular ve katkıları paylaştıklarını söyledi.

Manisa'dan ve halkından memnun olarak ayrıldığını söyleyen Vali Yaşar Karadeniz de, "Bundan sonra bizim yolumuz Sakarya'da, gelecek arkadaşın da burada. Nöbet değişimi devam edecek. Burada güzel, uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Türkiye’nin 11 ilini etkileyen deprem gibi olumsuzluklara rağmen, gayet güzel verimli işler yapıldı bundan dolayı da teşekkür ediyorum sizlere ve ekibinize” dedi.

Ziyaret sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yaşar Karadeniz’e hediye takdim etti.