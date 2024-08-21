Bursa’da Nilüfer ilçesinin yıllardır dillere destan olan ‘Gülümseyin, Nilüferdesiniz’ sloganı artık tarih oldu. Yıllardır Bursalıların diline dolanan slogan, yerini yeni bir slogana bıraktı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanı olduğu dönemden beri kullandığı ‘Gülümseyin, Nilüferdesiniz’ sloganını, yerel seçimleri kazanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesinin sloganı olarak ‘Gülümseyin, Bursadasınız’ şeklinde kullanmaya başlaması ile yeni bir slogan arayışına giren Nilüfer Belediyesinin sloganı nihayet değişti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yıllardır markalaşmış olan sloganı yeniledi.

Nilüfer Belediyesinin, mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kullanmaya başladığı “Gülümseyin, Nilüferdesiniz” sloganı, Nilüfer Belediyesi için artık tarih oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yeni slogan olan “Herkesin Sesi Hepimizin Nilüferi” sloganının billboardlarda asıldığı anları paylaştı. Paylaşımın ardından Nilüfer ilçesinin birçok noktasında yeni slogan görülmeye başlandı.