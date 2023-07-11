Nilüfer Belediyespor Karate Takımı, Çanakkale'deki Uluslararası Open Karate Turnuvası'nda büyük başarı elde etti. Sporcular, bireysel ve takım müsabakalarında birçok madalya kazanarak Nilüfer'i gururlandırdı.

Nilüfer Belediyespor'un başarılı karatecileri, Çanakkale'de düzenlenen Uluslararası Open Karate Turnuvası'ndan ödüllerle döndü. Türkiye Karate Federasyonu tarafından 6-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya Nilüfer Belediyespor sporcuları da katıldı. Çanakkale Hasan Mevsuf Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu büyük organizasyonda, 1200 sporcu ve 174 takım arasında yer aldılar.

Minik, Yıldız, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı kategorilerinde düzenlenen turnuvada Nilüfer Belediyespor karatecileri büyük bir başarı sergiledi. Bireysel karşılaşmalarda Ülkü Şura Altun ve Elanur Demir altın madalya kazandı. Nisa Işık, Nursime Nalbant ve Ruslan Fazlı ise gümüş madalya elde etti. Nisanur Çakır, Sümeyra Özdemir, Senanur Topuz, Hatice Sargın, Utkan Efe Başlı, Muhammed İbrahim Tosun ve Ömer Hamidi ise bronz madalyalarını alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Takım müsabakalarında da Nilüfer Belediyespor büyük bir başarı gösterdi. Ümit Kızlar Takımı ikincilik kupasını, Ümit Erkekler Takımı ise üçüncülük kupasını alarak herkesi gururlandırdı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, turnuvadan toplam 14 madalya ile dönen sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Nilüfer Belediyespor karate takımının elde ettiği bu başarılar, sporcuların yetenekleri ve emeklerinin bir göstergesi oldu. Kendilerini tebrik ediyor ve gelecek müsabakalarda da aynı başarıyı sürdürmelerini diliyoruz.