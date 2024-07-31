Nilüfer Belediyesi’nin, açık havada düzenlediği zumba atölyeleri sona erdi. İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda bine yakın Nilüferli’nin katılımıyla düzenlenen etkinliklerin son gününe Nilüfer Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı da katıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin, “Sporla Zinde Kal” sloganıyla düzenlediği etkinlikler ile her yaştan Nilüferli sporla buluştu. İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar, bir ay boyunca eğitmenler eşliğinde yoga ve zumba atölyeleriyle hem stres attı hem de spor yaptı.

Nilüfer Belediyesi’nin yaz mevsimi ile açık havaya taşınan spor etkinlikleri yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Duygu Göktaş eğitmenliğinde düzenlenen zumba atölyesine 5 hafta boyunca yaklaşık bin kişi katıldı. Atölyenin son gününün sürpriz konukları ise Nilüfer Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oldu. Zumba atölyesine katılan voleybolcular, Nilüferliler ile birlikte keyifli vakit geçirdi.

İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen spor etkinlikleri perşembe günleri yoga ile devam edecek.