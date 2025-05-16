Türkiye genelinde Nisan ayında gerçekleşen konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 adede ulaştı. Bu artışla birlikte, Haziran 2024’ten bu yana en düşük seviyede seyreden satış rakamları yeniden yükseliş trendine girdi.

En çok konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul (18 bin 645), Ankara (10 bin 889) ve İzmir (7 bin 14) oldu. En az satışın gerçekleştiği iller ise 37 konutla Ardahan, 75 konutla Tunceli ve 88 konutla Bayburt olarak kaydedildi.

Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 27,9’luk Artış

Ocak-Nisan 2025 döneminde toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 artış göstererek 454 bin 145’e yükseldi. Bu dönemdeki artış, sektördeki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

İpotekli Satışlarda Büyük Sıçrama

Nisan ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 oranında artarak 17 bin 465 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli işlemlerin oranı yüzde 14,8 oldu.

Nisan ayında 4 bin 245; Ocak-Nisan döneminde ise 16 bin 388 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 100 bin 894 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,3 oranında artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 384 bin 951 oldu.

İlk el konut satış sayısı 34 bin 633 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 oranında artarak 34 bin 633 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,3 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 oranında artarak 134 bin 509 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 83 bin 726 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,6 oranında artarak 83 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,7 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 oranında artarak 319 bin 636 olarak gerçekleşti.

Yabancılara nisan ayında bin 440 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak bin 440 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 529 ile İstanbul, 497 ile Antalya ve 117 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında azalarak 6 bin 18 oldu.

En çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 276 ile Rusya Federasyonu, 128 ile İran ve 120 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.