Kaza, 24 Aralık’ta merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Yarış yaptığı iddia edilen iki otomobilden biri Ahmet İnce’nin kullandığı (23) ve nişanlısı Mislina Akçakoyun (22) ile seyrettiği motosiklete çarptı. Kazada nişanlı çift hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi. Yakalanan sürücülerden biri tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailenin taziyesi devam ederken Ahmet İnce’nin ablası Zehra Altıparmak, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

"Makas atarak canlarına mal oldular"

Yaşanan olayı anlatan abla Zehra Altıparmak, "İş arkadaşlarından haber geldi. Gece arkadaşlarıyla beraber akşam iş çıkışı yemek yemeğe gidiyorlar. Normal seyir halindeyken iki otomobil yarışıyorlar, makas atarak caniler kardeşlerimin canına mal oluyorlar. Biz davamızın sonuna kadar peşindeyiz. Her iki cihanda da yakalarını bırakmayacağız" dedi.

Kardeşi ile nişanlı olan Mislina’nın hem okula gittiğini hem de çalıştığını da anlatan Altıparmak," Hayalleri vardı okulu bitirip evleneceklerdi. Kardeşim askere gidecekti. İkisinin de bir tarafı eksikti. Birinin babası, diğerinin annesi yoktu" ifadelerini kullandı.

"İki sürücü de suçlu"

Kazada yarış yapan iki araç sürücüsünün de suçlu olduğunu ileri süren Altıparmak, "Çünkü siz orada insanların canına mal oluyorsunuz. Birini tutuklamışlar diğerini serbest bırakmışlar. İki gün sonra o insan gidecek yine aynı şekilde yapacak. Ama biz davamızın peşindeyiz. O benim canımdı evladımdı. 4 kardeşiz biz. Benim yavrumdu, annem vefat etmiş onu ben büyütmüştüm. Benim eşim vefat ettiğinde de geldi abla, ’ben onlara dayılık da babalık da yaparım’ dedi. Benim çocuklarımı babasız bıraktılar caniler" ifadelerini kullandı.