Yerlikaya’nın paylaşımına göre, son 10 gündür devam eden operasyonlarda 14 vatandaşın dolandırıldığı tespit edilen 64 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 39’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik." ifadelerini kullandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat illerinde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin: kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları, sahte internet siteleri üzerinden “inşaat demiri satışı” vaadiyle haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Bakan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadeleriyle paylaşımını tamamladı.