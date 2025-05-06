Sezonun kapanışını, “İlk Bakışta Prima Facie” oyununun Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelenen son gösterimiyle yaptı. 19 Ekim 2024’te “Şvayk” adlı oyunla perdelerini açan NKT, sezon boyunca beş farklı oyunla izleyicilerin karşısına çıktı ve toplamda 91 gösterimde 21 bin 918 kişiyi tiyatroyla buluşturdu.

Bu dönemde üç ayrı turneye çıkan topluluk, ayrıca altı farklı misafir oyunu için de ev sahipliği yaptı. Bunların ikisi çocuklara yönelikti. NKT, Devlet Tiyatroları’nın düzenlediği 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında 13 Nisan’da “Kaza Köpek Kahvaltı ve Yumurta” oyunuyla Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu sahnesindeydi.

23 Nisan’da da çocukları unutmadı. Uğur Mumcu Sahnesi ve Nâzım Hikmet Kültürevi’nde iki ücretsiz çocuk oyunu minik izleyicilerle buluştu.

Kapalı sezonun tamamlanmasıyla birlikte gözler yaz programına çevrildi. Nilüfer Kent Tiyatrosu, 1 Ağustos’tan itibaren açık havada düzenleyeceği etkinliklerle Balat Atatürk Ormanı’nda yer alan “Ormandaki Kulübe” sahnesinde tiyatroseverleri ağırlamaya devam edecek.