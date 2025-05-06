Anma etkinliklerinin ilki, Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle Üç Fidan Gençlik Parkı’nda geniş katılımla düzenlendi. Sabah saatlerinde ise Üç Fidan Anıtı önünde şafak nöbeti tutuldu.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünden marşlar ve sloganlarla başlayan yürüyüş, Üç Fidan Gençlik Parkı’nda düzenlenen programla devam etti. Anmada konuşan Bursa Gençlik Dayanışması üyeleri Dilan Karabatak ve Ebrar Gül, Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in emperyalizme karşı mücadelesinin bugüne uzanan etkilerine dikkat çekti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuşmasına Nazım Hikmet’in “Yaşamaya Dair” şiiriyle başladı. Gezmiş, İnan ve Aslan’ın, iyilik ve cesaret dolu kişilikleriyle yalnızca dönemlerinin değil, bugünün de ışığı olduğunu vurgulayan Özdemir, onların mirasının sahiplenilmeye devam edeceğini söyledi. Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal ve Konsey Başkanı Mustafa Berkay Aydın da konuşmalarında, 68 kuşağının halkçı değerlerini yaşamın merkezine alacaklarını ifade etti.

Programda ayrıca belgesel gösterimi ve söyleşi yer aldı. “Devrimin Beyaz Küheylanı Beyaz Motosiklet” belgeselinin ardından, Fehmi Enginalp’in moderatörlüğünde belgeselin yönetmeni Aslı Esma Karaca ve 68’liler kuşağından Hasan Ataol’un katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Ataol, idam kararlarına karşı düzenlediği eylemleri aktarırken, Karaca da 68 kuşağının hikayesini anlatmanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu söyledi. Etkinlik sonunda katılımcılara plaket verildi.

6 Mayıs sabahı saat 05.30’da ise Üç Fidan Anıtı önünde geleneksel şafak nöbeti tutuldu. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de katıldı. Saygı duruşunun ardından anıta karanfiller bırakıldı. Nilüfer’deki anma programları, genç kuşaklara 68 ruhunun aktarılması açısından anlamlı bir birlikteliğe sahne oldu.