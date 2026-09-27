Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Müze tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Arkeofest, Bursalılara tarihle iç içe bir festival deneyimi sundu. Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait kazı alanları, mimari canlandırmaları ve geleneksel yapılarıyla 8 bin 500 yıllık geçmişe ışık tutan Aktopraklık Höyük Arkeopark, festivalin son gününde de çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Arkeofest'in ikinci gününde çocukların en büyük ilgisi Grup Rafadan'ın sahne gösterisi ve konserine oldu. Aileleriyle birlikte festival alanına gelen çocuklar, Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri eşliğinde şarkılar söyleyip, eğlenceli anlar yaşadı.

Geçmişe uzanan uygulamalı yolculuk

Festivalin ikinci gününde de deneysel arkeoloji atölyeleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yontma taştan alet yapımı, bitkilerle kumaş boyama, Neolitik Dönem mimarisi, çarkta çömlek yapımı, Hitit çivi yazısı, sikke basımı ve antik yemek yapımı gibi farklı atölyelere katılan ziyaretçiler, geçmişte kullanılan üretim tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Çocuklar ve ailelerin birlikte katıldığı etkinliklerde ziyaretçiler, arkeolojik bilgileri yalnızca dinlemekle kalmayıp, uygulayarak öğrenme fırsatı buldu.