Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Prof. Dr. Haşim Şahin, konuşmacı olarak yer aldı. Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Aziz Elbas'ın da dinleyiciler arasında olduğu söyleşi, Bursalılardan yoğun ilgi gördü.

'Kuruluşun Başkenti Bursa' söyleşisinde, Bursa'nın fethiyle başlayan tarihi süreç ışığında şehrin Osmanlı'nın ilk payitahtı olarak şekillenmesi ve devletin kuruluş ve yükseliş dönemindeki konumu ele alındı. Bursa'nın tarihî hafızasının korunması, kuruluş dönemindeki öneminin gelecek kuşaklara aktarılması ve tarihî mirasın doğru şekilde anlaşılması konularında değerlendirmeler yapıldı.

Bursa'nın Bizans'ın Anadolu'daki son büyük şehri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tufan Gündüz, Bursa'nın fethinin nasıl bir tarihi öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, 'Bursa fethedildikten sonra hızlıca Türk ve Müslüman şehri oluyor. Osmanlı Cihan Devleti'nin temelleri Bursa'da yükseliyor. Konya Selçuklu için nasıl bir anlam taşıyorsa, Rey şehri Büyük Selçuklu için nasıl bir anlam taşıyorsa, Bursa da Osmanlı Cihan Devleti için öyle bir anlam taşıyor. Burası devletin kurulduğu, imparatorluk temellerinin yükseldiği yer' ifadelerini kullandı.

Bursa'nın fethinin Sadece Osmanlı'nın cihan imparatorluğuna gidiş yolculuğunda bir dönüm noktası olmadığını, aynı zamanda İslam dini açısından da büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Haşim Şahin ise Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'u fethettikten sonra söylediği, 'Bizim derdimiz i'la-yı kelimetullahtır' sözünü hatırlatarak, 'İ'la-yı kelimetullah, yani Allah'ın hükmünü yayma anlayışı, Osmanlı Cihan Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren Ertuğrul Gazi ile birlikte başlayan, Osmangazi, Orhangazi ve 1. Murad ile birlikte devam eden bir süreçtir' ifadelerini kullandı.

Söyleşiyi takip eden vatandaşlar, akademisyenlerin Bursa'nın kuruluş dönemine ilişkin aktardığı bilgilerle kentin tarihî geçmişine dair farklı değerlendirmeleri dinleme fırsatı buldu. Programın sonunda Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Prof. Dr. Haşim Şahin'e, katkılarından dolayı plaket takdim edildi.