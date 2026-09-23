Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programda; Bursa’nın fethiyle başlayan ve Osmanlı’nın ilk başkenti olarak şekillenen köklü tarihsel serüven, akademik bir bakış açısıyla ele alınacak.

Tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Tufan Gündüz ile Prof. Dr. Haşim Şahin’in konuşmacı olarak katılacağı panel, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tüm vatandaşların katılımına açık olan söyleşi ücretsiz olarak takip edilebilecek.