Normal doğum, anne ve bebek sağlığı açısından birçok fayda sunuyor. Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sevgi Şenol, normal doğumun hem anne hem de bebek için önemli avantajlar sağladığını belirtti. Oksitosin hormonu, doğum sırasında rahim kasılmalarını artırarak doğumu hızlandırırken, anne ve bebek arasında güçlü bir bağ kurulmasına da yardımcı oluyor.

Normal doğum, genellikle gebeliğin 37. haftasının ardından doğal olarak başlar. Tıbbi bir müdahale gerektirmediği sürece, bu doğum şekli anneye daha hızlı iyileşme ve günlük yaşantısına dönme imkanı tanıyor. Ayrıca, doğum sonrası bebeğin emzirilmesi ve anne-bebek teması kolaylıkla sağlanıyor.

Normal doğum sırasında, bebek doğum kanalından geçerken akciğerlerindeki amniyon sıvısını daha etkili bir şekilde atıyor. Bu, bebeğin solunum sisteminin gelişimine olumlu katkıda bulunuyor. Ayrıca, vajinal doğum sırasında bebek annenin vajinal florasıyla karşılaştığı için bağışıklık sistemi güçleniyor ve mikrobiyomu zenginleşiyor.

Anne, doğum sürecine aktif katılım sağladığı için kendine güveni artıyor ve bu durum, doğum sonrası psikolojik olarak daha olumlu bir deneyim yaşamasına yardımcı oluyor. Op. Dr. Şenol, doğum şeklinin sağlık profesyonelleri tarafından belirlenmesi gerektiğini, her durumda önceliğin anne ve bebek sağlığı olduğunu vurguladı. Normal doğumun doğal bir süreç olduğunu ve birçok faydası bulunduğunu ifade etti.