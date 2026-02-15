Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getirdi. Portekizli teknik adam, ilk maçında eski takımına karşı mücadele edecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, golsüz berabere kaldığı Wolverhampton maçı sonrası Teknik Direktör Sean Dych ile yollarını ayırdı. İngiliz takımı, Dych'ın yerine tanıdık bir ismi getirdi. Son olarak Wolverhampton'da görev yapan Vitor Pereira, kırmızı-beyazlılar ile sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Pereira ile 2027 yılının yaz ayına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İlk maçı Fenerbahçe'ye karşı

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında görev yaparken, Nottingham Forest'te de ilk mücadelesine sarı-lacivertlilere karşı çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest, 19 Şubat Perşembe günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak .