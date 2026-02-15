Türkiye’de sosyal medya kullanımına ilişkin kapsamlı değişiklikler öngören ve kamuoyunda “Aile Paketi” olarak anılan kanun teklifinin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor.

AK Parti tarafından hazırlıkları sürdürülen düzenleme kapsamında, sosyal ağ platformlarına kimlik doğrulama sistemi ve yaş sınırı uygulaması zorunluluğu getirilmesi amaçlanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada artan bilgi kirliliği ile yargısız infaz niteliğindeki paylaşımlara dikkat çekerek, “Bir kişi sosyal medyada yorum yapıyor ya da paylaşımda bulunuyorsa, kimliğinin açıkça belirlenmesi gerekecek” ifadelerini kullandı.

Sahte ve trol hesaplar üzerinden yürütülen itibar zedeleyici girişimlere karşı önlem alınacağını belirten Gürlek, kimliği tespit edilebilen kullanıcıların hukuki ve cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacağını vurguladı. Söz konusu düzenlemenin “Aile Paketi” başlığı altında Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Teklifte ayrıca 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasının tamamen yasaklanması öngörülürken, 18 yaşından küçük bireylerin hem sosyal medya hem de sanal bahis platformlarına erişimine biyometrik doğrulama temelli kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra yasa dışı içeriklerin mahkeme süreci tamamlanmadan hızlı biçimde erişime kapatılmasına yönelik mekanizmaların da devreye alınması hedefleniyor.

Öte yandan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de benzer bir yaklaşımla, tüm hesapların cep telefonu numarasıyla eşleştirilmesini, bu kurala uymayan platformların internet trafiğinin kademeli olarak daraltılmasını içeren bir teklif sunmuştu. Düzenleme kapsamında sosyal ağların Türkiye’de telefon numarasıyla bağdaştırılmamış hiçbir hesabı barındıramayacağı öngörülmüştü.

Mevcut altyapı ile sistem kurulabilir

Türkiye'den Esma Altın'a konuşan adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise Türkiye için e-Devlet entegrasyonlu bir model önererek “Mevcut dijital altyapı ile güvenli model kurulabilir. Kullanıcılar kimliklerini e-Devlet ya da benzeri resmî bir sistemde doğrular, ardından hesapları için şifreli bir doğrulama anahtarı kullanılır. Türkiye’den giriş yapıldığında platformlar kişinin kimlik bilgilerini görmez ve saklamaz; sadece hesabın gerçek bir kişiye ait olduğunu teyit eder. Ayrıca sahte tespiti için yapay zeka kullanılmalı” dedi.