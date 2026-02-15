Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Ahmet Oğuz'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan ve ceza sahası içine hareketlenen Tayfur'u faulle durduran Nazım Sangare bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
71. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Maxim'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Bayo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
76. dakikada ceza sahası içinde Churlinov'un topukla verdiği pas sonrasında penaltı noktası üzerine hareketlenen Serdar Dursun, kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.
81. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Churlinov'un yerden ortasında ön direkte Serdar'ı geçen meşin yuvarlağı arka direkte Rivas ağlarla buluşturdu. 3-0.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara (Muharrem Cinan dk. 84), Habib Keita (Samet Yalçın dk. 80), Cafumana Show, Karol Linetty, Daniel Agyei (Rigoberto Rivas dk. 72), Tayfur Bingöl (Darko Churlinov dk. 72), Bruno Petkovic (Serdar Dursun dk. 46)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Botond Balogh, Furkan Gedik, Can Keleş, Joseph Boende
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sonuç, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu (Kevin Rodrigues dk. 46), Ogün Özçiçek (Melih Kabasakal dk. 58), Alexandru Maxim (Muhammet Akmelek dk. 78), Christopher Lungoyi, Kacper Kozlowski, Deniz Dragus (Karamba Gassama dk. 38), Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Victor Gidado, Leo Abena, Ali Osman Kalın, Yusuf Karhan Kabadayı
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Daniel Agyei (dk. 36), Serdar Dursun (dk. 76), Rigoberto Rivas (dk.81) (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Nazım Sangare (dk. 47) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Selçuk İnan, Bruno Petkovic, Ahmet Oğuz, Massadio Haidara (Kocaelispor), Tayyip Talha Sonuç, Burak Yılmaz, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Muhammet Akmelek, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)