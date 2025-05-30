CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından karşılanan Kurtulmuş’a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti. Görüşme, CHP Genel Merkezi’nde samimi bir atmosferde gerçekleşti. CHP heyetinde ise Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın yer aldı.

Ziyaretin ardından iki lider basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede Ceza ve İnfaz Yasası ile yeni anayasa çalışmaları gibi konuların ele alındığını belirtti. Terörsüz bir Türkiye idealini önemsediğini vurgulayan Kurtulmuş, bu doğrultuda tüm partilerden katkı beklediklerini ifade etti. “Her türlü öneriye açık olduğumuzu, CHP’nin de bu sürece destek vermesini arzu ettiğimizi belirttik. Ayrıca Meclis Başkanlığı konusunda da görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında, terörle mücadele konusunda Meclis’te bir komisyon kurulması fikrini yıllardır savunduklarını hatırlattı. Komisyonun kurulma aşamasına gelinmesini olumlu karşıladıklarını ifade eden Özel, bu komisyonun nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili önerilerini Kurtulmuş’a aktardıklarını söyledi. Meclis Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak ise CHP'nin henüz bir aday belirlemediğini dile getirdi. “Pazar akşamına kadar süremiz var. Aday belirleme sürecimiz devam ediyor,” açıklamasında bulundu.