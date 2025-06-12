Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Ortak dil, gönül bağı, fikir ve iş birliğinin gelecek nesillerin inşasında kritik rol oynayacağını ifade eden Kurtulmuş, “Dilimizi, gönlümüzü, fikrimizi ve işimizi birleştirmek, geleceği inşa etmek bakımından en önemli sorumluluklarımızdandır,” dedi.

Açıklamasında, sadece bölgesel dayanışmanın değil, aynı zamanda küresel düzeyde adalet ve barışın savunulmasının da önemine dikkat çeken Kurtulmuş, “Hem ortak geleceğimizi inşa edecek hem ortak geleceğimiz üzerinden dünya barışının kurulmasına katkı sağlayacak hem de dünyada mazlumların, zulme uğrayanların sesi olmaya iddialı bir şekilde devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türk dünyasının artık daha organize bir yapıya kavuştuğunu belirterek, “Orta Asya’dan, Mâverâünnehir’den Avrupa’nın içlerine kadar uzanan yaklaşık 300 milyonluk Türk dünyası artık derlenip toparlanmaya başlamıştır,” şeklinde konuştu.