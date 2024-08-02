Yapay zeka teknolojisinin gelişimi, grafik işlem birimlerinin (GPU) performans ve yeteneklerini önemli ölçüde dönüştürdü. Yapay zeka destekli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile geliştirilen GeForce RTX 40 Serisi ekran kartları; sahip olduğu DLSS 3.5, Işın İzleme, Path Tracing ve daha birçok teknoloji sayesinde kullanıcı deneyimini zirveye taşıyor. Oyun ve performans bilgisayarı Excalibur’un NVIDIA RTX4090 ekran kartıyla yenilenen G911 modeli, kullanıcılara ihtiyaçları olan performansı sunuyor.

Başlangıçta yalnızca grafik işlemleri için tasarlanan ekran kartları, günümüzde yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları için kritik öneme sahip. Oyunlardan profesyonel grafik tasarıma kadar birçok alanda devrim oluşturan ekran kartları; daha yüksek kare hızları, daha düşük gecikme süreleri ve daha gerçekçi grafikleriyle kullanıcılarına üstün bir performans sağlıyor. NVIDIA’nın ADA LoveLace mimarisi ile geliştirilen GeForce RTX 40 Serisi ekran kartlarıyla desteklenen Excalibur G911, yenilenen Intel’in 14’üncü Nesil i9 işlemcisi, NVIDIA’nın RTX 4090 serisi ve 240 Hz yenileme hızıyla derin ve etkileyici bir deneyim sunuyor. Yanı sıra NVIDIA’nın DLSS 3.5, Işın İzleme, Path Tracing teknolojilerini ve çok daha fazlasını barındıran Excalibur G911, hem deneyimi en üst seviyede yaşamak isteyen oyuncuların hem de maksimum performans isteyen profesyonellerin taleplerini karşılıyor.

GeForce RTX 40 serisi’nin sunduğu 8 gelişmiş teknoloji ise şöyle sıralanıyor:

Dünyanın en güçlü ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA ADA LoveLace Mimarisi ile geliştirilen RTX 4090 ekran kartı, yenilenen yapay zeka destekli DLSS 3 fonksiyonları ile desteklenerek, yüksek FPS ve yüksek grafik performansı ile eşsiz bir grafik gücü sağlıyor. Bu sayede iki kata kadar performans ve enerji tasarrufu sağlıyor.

DLSS 3.5 ile yapay zeka temelli ışın oluşturma

DLSS 3.5 ile birlikte gelen Işın Oluşturma özelliği, oyunlarda kullanılan gürültü giderici algoritmaları yapay zeka temelli, tek bir algoritmayla değiştiriyor. Bu sayede hem ışın izleme kalitesi iyileşiyor hem de oyun performansı 4-5 kata kadar artıyor. Elle ayarlanan gürültü gidericilere göre daha iyi sonuçlar sağlayan bu özellik, oyun deneyimini optimize ederek akıcı ve gerçekçi görüntülere imkan sağlıyor.

Işın izleme ile gerçekçi yansıma ve gölgeler

Oyunlarda fotorealistik grafikler elde etmek için kullanılan ışın izleme, ışığın oyun dünyasındaki hareketleri sonucu ortaya çıkan efektleri, gerçeğe çok daha yakın bir şekilde oluşturulan sanal ışınlar ile izleyerek hesaplıyor. Yani ışık ve ışık kaynaklı efektler simüle edilerek, ortaya standart uygulamalara kıyasla çok daha gerçekçi gölgeler, çok daha gerçekçi yansımalar ve çok daha gerçekçi bir aydınlatma (global aydınlatma, çevresel perdeleme) çıkıyor.

Detaylı görüntüler oluşturan Path Tracing teknolojisi

İsmini simüle edilen ışınların, oyun dünyasında izledikleri patikaların takip edilmesinden alan Path Tracing, ışın izlemeden farklı olarak oyunun tamamını ışın izlemeyle görüntüleyebiliyor. Işığın bir yüzeye çarpması durumunda yansımasını veya kırılmasını simüle eden Path Tracing, sahnedeki gölgelerin, yansımaların ve ışık kaynaklarının oluşturulmasına imkan sağlıyor. Bu sayede oyun tutkunları, daha gerçekçi ve daha detaylı görüntüler deneyimleyebiliyor.

Yapay zeka destekli DYNAMIC BOOST 2.0

Yeni yapay zeka destekli Dynamic Boost 2.0, güçlü performans artışı için gerekli gücü GPU, GPU bellek ve CPU arasında otomatik olarak iletiyor. İçerinde bulunan yapay zeka ağları, gücü her kare için ayrı ayrı yönetiyor. Bu sayede Excalibur G911, oyun sırasında ya da içerik oluştururken en yüksek performans için sürekli optimize ediliyor.

Düşük enerji tüketimi sağlayan Mux Switch

Excalibur G911’in sunduğu MUX switch özelliği sayesinde, yüksek grafik veya oyun performansı istenildiğinde harici RTX ekran kartı kullanılabiliyor. Böylece ekran kartına ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda, işlemcinin içerisinde bulunan dahili ekran kartından destek alınabiliyor. RTX ekran kartı ile işlemci grafik kartı arasında hızlıca geçiş yapılmasını sağlayan bu teknoloji sayesinde kullanıcılar minimum enerji tüketimiyle, maksimum performans elde ediyor.

Profesyonellerin fark oluşturmasını sağlayan NVIDIA Studio

Profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış bir platform olan NVIDIA Studio, iş akışlarında kullanılan popüler uygulamalarla entegre çalışan, yüksek performanslı donanım ve optimize edilmiş sürücüler sunuyor. Gerçek zamanlı 3D renderlama, video düzenleme, renk düzeltme gibi fark oluşturucu işlemlerde kullanılabilen NVIDIA Studio, yüksek kaliteli görüntü ve video işleme yetenekleri sunuyor. Bu sayede profesyoneller, iş akışlarını daha verimli ve hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor.

Rekabetçi oyunların vazgeçilmezi NVIDIA Reflex

Oyunlardaki sistem gecikmesini minimuma indiren NVIDIA Reflex, kullanıcı tarafından yapılan fare ve klavye komutlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlıyor. Sistem gecikmesini optimize etmek ve ölçmek için tasarlanan Reflex, rekabetçi oyunlarda daha hızlı hedef belirleme, daha kısa tepki süreleri ve en iyi nişan alma hassasiyetini sunarak oyunculara önemli avantajlar kazandırıyor.