İftar yemeğinin ardından konuşma yapan MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, "Mübarek Ramazan ayında, MÜSİAD İnegöl ailesi olarak bu iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimi. Bu güzel atmosferde sizlerle olmak bizler için büyük bir şeref. Geçen Ramazan organizasyonumuzda olduğu gibi MÜSİAD Üyeleri, Sayın protokolümüz ve daha önce yolu MÜSİAD’dan geçen Genç MÜSİAD’lı üyelerimiz ile yaptığımız gibi bu senede , İnegöl ekonomisine her anlamda katkıları olan İş dünyamızın değerli temsilcilerini bir arada olmayı uygun gördük. Yine, Ülkemizin geleceğinin olduğu gibi MÜSİAD’ımızın da teminatı olan Genç kardeşlerimizle bu sofrada olmak bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. MÜSİAD’ımız 14 bin üyesiyle, yurt içinde 78 yurt dışında 84 irtibat noktasına ulaşan, İnegöl’de de asil ve gençlik kurulu toplam 200’e yakın üyesi bulunan Şubenin Başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. MÜSİAD’ın kuruluşundan bugüne taşıdığı medeniyet tasavvuruna ve sorumluluk bilincine dikkat çekmek istiyorum.

MÜSİAD yalnızca ekonomik bir yapı olmanın ötesinde; ortak bir zihniyet, değerler bütünü ve istikamet etrafında şekillenen güçlü bir camiadır. Türkiye’nin içinden geçtiği küresel ve bölgesel dönüşüm sürecinden güçlü liderlik, kararlılık ve zihinsel dayanıklılığın verdiği güç ile ilerliyor, MÜSİAD camiasının her dönemde üretim, istihdam ve ihracat odaklı katkılarıyla bu sürecin önemli bir parçası oluyor. Anadolu’dan küresel pazarlara uzanan başarı hikâyelerinin arkasında sabır, emek ve inanç bulunduğunu, MÜSİAD’ın tarihsel sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğini ve birlik ruhunun geleceğe dair kararlılığı daha da pekiştirdiğini de ifade etmek istiyorum. İnegöl özelinde, sanayicilerimiz ve iş insanlarımız olarak daha fazla katma değer üretmek, ihracatımızı artırmak ve yeni yatırımlara öncülük etmek en büyük hedeflerimizden biridir. Bu noktada, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu mübarek Ramazan ayında, birlikteliğimizi pekiştiren bu anlamlı buluşmada yer aldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim sofralarımızı bereketli, işlerimizi hayırlı ve kazançlarımızı bol eylesin." dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise," İnegöl, MÜSİAD şubesinin her sene geleneksel olarak düzenlemiş olduğu iftar programında hep birlikteyiz. Sinan Başkanın da ifade etmiş olduğu gibi Allah’a çok şükür İnegöl’de birliğimiz, beraberliğimiz en üst seviyede hep birlikte İnegöl ticaretine ve ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. MÜSİAD’ın kurulduğu günden itibaren başta Türkiye olmak üzere, sonra bulunduğu ilçelerde ve illerde ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan bir sivil toplum örgütü bir iş adamı derneği. Ben kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, MÜSİAD üyelerimize hem ülkemize hem de ilçemize sağlamış oldukları katkılar için teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüzde MÜSİAD’IN düzenlemiş olduğu iftarda beraber olmaktan mutlu olduğumu ifade ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da," Kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir organizasyonla bizleri bir araya getirmiş oldu. Hepimizin ramazanını kutluyorum. İnşallah rabbim hepimizi bayramına da, kadir gecesine de sağlıklı eriştirir. MÜSİAD hem İnegöl’de hem Bursa’mız da hem de ülkemizde özellikle ekonomi odaklı kurulmuş, içerisinde de çok değerli ve kıymetli iş insanlarının yer aldığı önemli bir topluluk. Zaman zaman oluşturmuş olduğu gündemlerle, toplantılarla gerek hükümetimiz de yaptığı görüşmeler gerek yurt içi ve yurt dışında yaptığı önemli iş insanlarını bir araya getirerek yaptığı toplantılarla kıymetli işler yapıyorlar. Başta İnegöl’deki MÜSİAD üyelerimize, iş insanlarımıza her birine yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına konuşan Hüseyin Çiçek ise,"Partilerimizin temsilcileri ve çok değerli MÜSİAD üyeleri. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’in adına sevgi ve saygılarımla ayrıca selamlıyorum bereketin. Paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazan ayında bu güzel iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Dayanışmanın, kardeşliğin ve güçlü toplumsal bağların sembolü olan Ramazan ayını bu yıl da hep birlikte karşılayarak ortak sevinci paylaşmış bulunuyoruz. Bu sofranın etrafında buluşmanın en güçlü şekilde hissedildiği Ramazan yalnızca ekmeğin değil, umudun, gönülün, birliğin, sorumluluk duygusunun paylaşıldığı özel bir zaman dilimidir." dedi.

MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Akgül Can'da birlik beraberlik vurgusu yapan konuşma yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da," Güzel bir bereket sofrasının etrafında Ramazan ayında bizleri bir araya getirdiği için MÜSİAD İnegöl şube başkanımıza da teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının inşallah bizlere huzur getirmesini, hayır getirmesini cenabı allah’tan niyaz ediyorum. Birlik beraberliğimiz bu ayda inşallah artsın. Gerçekten ihtiyacımız var birliğe beraberliğe. İnşallah bu ayda yapacağımız ibadetler kılacağımız namazlar tutacağımız oruçlar yapacağımız bütün hayır inşallah cenabı Allah tarafından kabul ve makbul olsun. Tabii güzel konuşmalar oldu gerçekten ben aynı zamanda kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu üyesiyim parlamentoda. Benden önce bir hanımefendi efradını cami ayarını mani gayet güzel bir konuşma yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri hep birlikte gayret ederek çalışarak ecdadımız gibi dünyaya çok daha adaletli bir süreci getirmeyi bizlere nasip etsin." dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise," Kıymetli başkanımıza ve yöneticimize bizleri bu güzel bereket sofrasında bir araya getirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. MÜSİAD özelinde olmak üzere ilçemize ve ülkemize katma değer oluşturan kıymetli iş insanlarına teşekkür ediyorum. Rabbim onların işlerini bereketli ve bol eylesin. Rahmet iklimi olan Ramazan ayı içerisindeyiz, inşallah bu birlik ve beraberlik duygusunu 12 aya yayarak bir ve beraber olarak ülkemizi daha güçlü şekilde yarınlara taşımaya hepimiz daha çok gayretle çalışmaya Ramazan ayı içerisinde edindiğimiz güzel ve insanı yücelten duyguları her daim hayatımızda var etmeye gayret edelim diyorum. Bu vesileyle şimdiden Kadir gecenizi tebrik ediyorum, inşallah rabbim nasip eyler. Bayram ederek gerçekten bayrama ulaşan kullardan olmayı hepimize rabbim nasip eylesin." dedi.