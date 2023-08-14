Bursa'da eskiden çocuk esirgeme merkezi olarak kullanılan metruk bir bina, uyuşturucu bağımlılarının işgali altına girdi. Nilüfer'de Emeklilere Destek İçin Dayanışma Derneği Başkanı ve Kurtoğlu mahallesi muhtar adayı Fatih Kapuçi, durumla ilgili gerekli adımların atıldığını ve çevredeki binaların güvenli kalması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Kurtoğlu Mahallesi'nde kamu tesisi olarak kullanılan terk edilmiş bir bina, iddialara göre geçtiğimiz günlerde uyuşturucu bağımlılarının ikametgahı haline geldi. Yerliler alkol ve uyuşturucu madde tüketilen binaların önünden bile geçmekten korkarken, yangın gibi olası senaryolardan da büyük endişe duyuyor.

Mahalle muhtarlığına adaylığını koyan ve iddiaların sahibi olan Nilüfer Belediyesi Emekliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Kapuci, “Eski Çocuk Esirgeme Kurumu binası maalesef son dönemde alkol ve madde bağımlılarının meskeni oldu. Bursa’mızın kıymetlisi, değerli ecdad yadigarı binanın mahallemiz ve Bursa’mızın menfaatine kullanılması için gerekli girişimlerde bulunduk. Takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.