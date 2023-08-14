Kimsesiz kalan İnegöl evleri, adeta ayağına pranga vurulmuş gibi mahzunlar bugünlerde. Bir zamanların en gösterişli bu evlerinde kim bilir ne hatıralar yaşandı? Kaç nesil burada yaşadı bilinmez ama eskidiği için oturulamaz hale gelen bu yapılar yok olmasın diye koruma altına alındılar. Son zamanlarda adı metruk binaya çıkan bu evler, uyuşturucu ve alkol kullananların mekanları haline geldi.

Oysa bu şirin evlerde kim bilir kaç beşik “tıngır mıngır” sallandı. Kaç genç kız telli duvaklı mutluluk gözyaşlarıyla yeni yaşamına yol aldı. Belki de zordu ama kaç kalabalık nesil bir arada, beraber yaşadı. Doğumlar oldu, evlilikler oldu, ölümler oldu ama hiçbir zaman böyle mahzun durmadı bu evler. Evin büyüğünün yeri belliydi. Ve kimse oraya oturmazdı. Güneşin doğuşunda ışıkları yanar, bacasından dumanı eksik kalmazdı.

Şimdi demir korumalar arkasında yoldan geçen insanlara yaşlı gözlerle bakıyorlar. Ölümü bekler gibi hasta yataklarından imdat çağrısı yapıyorlar.

Bırakın içinde yaşamayı, senede bir defa dahi kapısını aralayan kimsesi kalmamış eski İnegöl evlerinin yanından geçerken hüzün kaplıyor yürekleri.

Çünkü bilirsiniz ki içi boşaltılmış olsa da birkaç parça eşyaya rastlarsınız illaki. Bir yerlerde unutulmuş bir sandık, duvarında bir resim, belki bir gaz lambası, eski adıyla nihale denilen süt tenceresi altlığı, ya da bakraç denilen bakır su kapları. Topraktan yapılmış bardak ya da testiler.

Aslında o’nlar İnegöl’ün ayakta durmaya çalışan en eski şahitleri. Şimdilerde bu evler birer birer yıkılmaya, hatta başı boşların çıkardıkları yangınlarla kül olmaya başladılar. Yaşlı ve bakımsız olmaları nedeniyle tehlikeye de davetiye çıkaran bu yapılar için İnegöl’de bir dizi önlemler alındı.

Sinanbey ve Yenice Mahallelerinin yanı sıra Cuma mahallesi Hastane Meydanı sokakta bulunan evler yıkılmaya yüz tutmaya başlayınca çevresine demir korumalar konularak olası sorunların çıkmasına engel olundu. Yıkılması, yakılması ve uyuşturucu kullanan gençlerin de girmesini engellemek için yapılan uygulama ne kadar fayda getirir bilinmez ama restorasyonu yapılarak yeniden hayata kazandırılması tarihi hatıraların ve mirasların korunması için oldukça önem arz edecektir.