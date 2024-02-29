BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; Yıldırım ilçesinde 29.02.2024 ile 20.03.2024 tarihleri arasında 10.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağını duyurdu. BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi, Ormanlar Caddesi ve civarında 29.02.2024 ile 20.03.2024 tarihleri arasında 10.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."