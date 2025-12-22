Yaralanan sürücünün 'ayağım' diyerek yardım istemesi yürekleri burktu.

Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince, kaza yaptı. Kaza sonucu, sürücü kapısında hasar meydana geldi. Olay yerine 112 sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri geldi. Yaralı sürücünün olay yerinde "ayağım" diyerek yardım istemesi yürekleri burktu.



Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde sürücünün ayağında kırık olduğu belirlendi. M.D., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.