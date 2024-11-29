Antalya'da merkez üssü Gazipaşa olan bir deprem oldu. Sarsıntının verilerini AFAD açıkladı. Saat 22.13'teki deprem kısa süreli panik oluşturdu. Antalya Valiliği, Gazipaşa açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından intikal eden olumsuz bir durum olmadığını, saha taramalarının devam ettiğini açıkladı. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Haber merkezi